​МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс Киев-Лондон с украинскими работниками

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за запрета Государственной авиационной службы отменила рейс PS1118 Киев -Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в фейсбуке.

Как пояснила авиакомпания, рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт за границей.

"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - отметили в МАУ.

Компания сообщила, что запрет на рейс был получен за два часа до вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы.

При этом, как утверждают в МАУ, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на "преждевременное или в разумные сроки получение решения".

Пассажиры рейса - жители разных регионов Украины, которые добирались в аэропорт в условиях отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения из-за карантина. В настоящее время они находятся в терминале аэропорта "Борисполь".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из стран-партнеров начали поступать запросы о сезонных рабочих. Правительство заявило, что будет рассматривать каждый такой запрос отдельно.