Кабинет министров поддержал критерии для открытия некоторых рынков (обновлено)

Они обязаны будут соблюдать особые условия работы и посещения.

Кабинет министров на заседании 29 апреля поддержал критерии открытия некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня во время заседания принимаем решение о разрешении работы продовольческих и агрорынков, но с некоторыми условиями", - сообщил премьер.

Алгоритмы контроля за безопасностью работы рынков разработали Минздрав и Минэкономразвития.

"Работа продовольческих рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольческих рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужьы о соблюдении противоэпидемических требований", - сообщили на Telegram-канале премьер-министра Украины.

Обновление. На брифинге по результатам заседании Кабмина сообщили, что принятое постановление о критериях открытия рынков будет опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 30 апреля, после чего деятельность рынков будет возобновлена при условии соблюдения санитарных норм.

Также будут дополнительные элементы контроля - участие двоих инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из 872 рынков при условии соблюдения норм.

Шмыгаль также обратился к украинцам и отметил, что меньшее количество больных в Украине сравнительно с другими странами - это заслуги карантина. Досрочный выход из карантина подвергает всех опасности, подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что после 11 мая могут вводить адаптивный карантин - только там, где будут наблюдаться вспышки коронавируса, но не по всей стране.

Напомним, что работу рынков будет контролировать Госпродпотребслужба.

О том, что правительство может на ближайшем заседании рассмотреть вопрос открытия рынков, 27 апреля заявили в Офисе президента. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина. В случае обнаружения нарушения этих правил рынок сможет возобновить свою работу не ранее, чем через неделю.

Накануне этого около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков. Также с митингом за открытие рынков выходили предприниматели города Хуст Закарпатской области.