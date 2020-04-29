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Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол об особенностях карантина в Европе

Как справляются с ситуацией в Турции, Великобритании и Польше?

Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол об особенностях карантина в Европе
Фото: Макс Требухов

30 апреля (четверг) 2020 года в 12:00 Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: «Карантин в Европе: от Турции до Великобритании. Общие подходы и региональные особенности».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Ситуация с Сovid-19 в Турции, Великобритании и Польше. Как справляются с ситуацией медицинские системы стран?

2. Экономическая составляющая карантина. Как руководство государств поддерживает свои предприятия и граждан?

3. Карантин в разных странах и особенности их восприятия гражданами. Что выдержать сложнее всего?

4. Какой план выхода из карантина у Великобритании, Польши и Турции?

Участники круглого стола - украинские журналистки, которые сейчас живут за границей:

- Василиса Дребушевская-Йилмаз, Стамбул (Турция);

- Юлия Блажнова-Рекуха, Лондон (Великобритания);

- Ольга Пакош, Краков (Польша).

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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