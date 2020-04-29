Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол об особенностях карантина в Европе

30 апреля (четверг) 2020 года в 12:00 Институт Горшенина проводит онлайн-круглый стол: «Карантин в Европе: от Турции до Великобритании. Общие подходы и региональные особенности».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
1. Ситуация с Сovid-19 в Турции, Великобритании и Польше. Как справляются с ситуацией медицинские системы стран?
2. Экономическая составляющая карантина. Как руководство государств поддерживает свои предприятия и граждан?
3. Карантин в разных странах и особенности их восприятия гражданами. Что выдержать сложнее всего?
4. Какой план выхода из карантина у Великобритании, Польши и Турции?
Участники круглого стола - украинские журналистки, которые сейчас живут за границей:
- Василиса Дребушевская-Йилмаз, Стамбул (Турция);
- Юлия Блажнова-Рекуха, Лондон (Великобритания);
- Ольга Пакош, Краков (Польша).
Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Ссылка на прямую трансляцию будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на youtube будет возможность задать вопросы спикерам.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.