Офис генпрокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском СИЗО

Администрация не обеспечила заключенных средствами защиты и изоляцию после возвращения из судов.

Офис генерального прокурора открыл дело из-за несоблюдения карантина в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что нарушения были обнаружены в ходе проверки уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

В частности, администрация СИЗО не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, направляемых в суды или на проведение следственных действий и не обеспечила им необходимую изоляцию после возвращения. С момента введения карантина из Киевского СИЗО в суды были доставлены 1648 человек.

Кроме того, медицинская часть изолятора оказалась не подготовленной к работе в условиях карантина, персонал и медработники, не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач.

"Омбудсмен обратилась в Офис генпрокурора и указала на возможные нарушения карантинных мероприятий, которые могут вызвать угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киевском СИЗО. В учреждении содержится более 2,4 тыс заключенных и ежедневно работает более 420 человек персонала, а, следовательно распространения инфекции в условиях изоляции может иметь тяжелые последствия", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила о двух случаях коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

В марте сообщалось, что тюрьмы и СИЗО не будут запрещать свидания из-за карантина.