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С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На свои вооруженные провокации противник получил адекватный ответ от украинских воинов. С помощью штатного вооружения, подразделения ООС вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Все враждебные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Утром боевики трижды обстреляли позиции ВСУ возле населенного пункта Крымское. Также под обстрелами оказались позиции защитников возле Хутора Вильный и в районе Попасной. В окрестностях Орехово боевики применяли минометы, а неподалеку Новолуганского - гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди ВСУ не было.

Напомним, во время вчерашних боев один украинский военный получил ранение в районе Пивденного, еще один - возле Крымского.

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