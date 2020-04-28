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​Украинского политзаключенного Шумкова в российской колонии отправили в отряд строгого режима

До этого он отсидел 13 суток в штрафном изоляторе.

​Украинского политзаключенного Шумкова в российской колонии отправили в отряд строгого режима
Александр Шумков
Фото: Громадське

Украинский политзаключенный Александр Шумков отсидел 13 суток в штрафном изоляторе российской колонии и был отправлен в отряд строгих условий содержания.

Об этом он сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма "Укринформу".

"Пишу я вам уже из отряда строгих условий содержания. 10 апреля мне дали 13 суток ШИЗО и признали меня злостным нарушителем. Так что я снова злостник", - написал Шумков.

Он предполагает, что оставшееся до конца срока время он проведет "злостным нарушителем в строгих условиях содержания или на ПКТ" (помещение камерного типа).

Украинец сообщает, что "карантин везде притормозил темп жизни". В частности, тюрьмы закрыты для посещений адвокатов, и сколько это продлится - неизвестно.

Дата отправки в письме не указана.

Фото: ukrinform.ru

Напомним, Шумкова похитили в Украине и задержали в России 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил его к четырем годам общего режима за членство в "Правом секторе". Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из "Правого сектора" Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области. 17-го августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ФСБ России угрожает Шумкову убийством.

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