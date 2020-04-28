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В Украину прибыл борт с эвакуированными из Майями гражданами

Самолет сел в аэропорту "Борисполь". 

В Украину прибыл борт с эвакуированными из Майями гражданами
Фото: hromadske скриншот

В Украину в ночь на 28 апреля прибыл борт с 259 эвакуированными из Майями гражданами. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь", пишет hromadske.

Это первый за длительное время эвакуационный рейс, которым украинцы вернулись домой в условиях карантина. 

Рейсом прилетели украинцы из многих штатов США, которых специально доставляли в Майями, в том числе 119 детей, которые отправились в Штаты по программе Future Leaders Exchange Program.

По словам корреспондентов, встречать прибывших собрались их родственники и близкие, однако в сам терминал никого не пускали. 

Все прилетевшие должны обязательно пройти 14-дневную обсервацию.

Напомним, что 26 апреля стало известно, что Украинские авиакомпании МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine намерены выполнить новые эвакуационные рейсы.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все эвакуированные по прибытию будут делиться на две группы. Первая - те, у кого есть сматрфоны. Они будут регистрироваться в мобильном приложении "Дій вдома", которая позволит полиции и медикам следить за их самоизоляцией дома.

Вторая группа - те, у кого нет смартфонов. Они будут изолироваться в оборудованных государством центрах обсервации.  

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