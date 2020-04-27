С начала суток в зоне ООС оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня

С начала 27 апреля вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Из стрелкового оружия была обстреляна Марьинка. Возле Катериновки оккупационные войска обстреляли украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также выпустили 5 мин 120-го калибра.

По защитникам Крымского стреляли из гранатометов и пулеметов, позиции возле Пивденного обстреляли из автоматических гранатометов.

Вследствие действий вражеский войск были ранены двое украинских военных.

"Подлые обстрелы российских наемников не остались безнаказанными - из огневых средств украинские защитники дали жесткий и решительный ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, что один украинский военный получил ранение в районе Пивденного, второй - возле Крымского.