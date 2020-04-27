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Оккупационные войска обстреляли Пивденное и Крымское, ранены двое военных

Им предоставили необходимую помощь и эвакуировали. 

Оккупационные войска обстреляли Пивденное и Крымское, ранены двое военных
Фото: EPA/UPG

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационные войска вновь нарушили режим прекращения огня, вследствие чего были ранены двое украинских военных.

Возле населенного пункта Пивденное (Донецкая область) противник применял автоматические станковые гранатометы. Один защитник Украины получил осколочное ранение, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Также неподалеку н.п. Крымское (Луганская область. - Ред.) был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении.

Раненым предоставили первую медпомощь и эвакуировали в лечебные учреждения. 

Отмечается, что такие действия вражеских войск не остались без ответа - подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям России адекватный отпор. 

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

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