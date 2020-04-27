В Украине количество официально зарегистрированных безработных за неделю выросло почти на 26 тыс.

От начала карантина как безработные оформились более 124 000 человек.

В Украине количество официально зарегистрированных безработных за минувшую неделю 20-26 апреля выросло на 25,9 тыс. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. чел., что почти на 119 тыс., или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Всего от начала карантина 12 марта и по 24 апреля как безработных зарегистрировали 124 400 человек.

За вторник, 12 апреля, было зарегистрировано 6000 безработных, за 13 апреля - 6200, за 14 апреля - 7100, за 15 - 6600 человек.

Напомним, что в Украине минимальная помощь по безработице на период карантина увеличилась с 650 до 1000 гривен. Это касается выплат, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа.

Также в апреле Государственная служба занятости упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. Необходимо заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции.