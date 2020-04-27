​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине количество официально зарегистрированных безработных за неделю выросло почти на 26 тыс.

От начала карантина как безработные оформились более 124 000 человек. 

В Украине количество официально зарегистрированных безработных за неделю выросло почти на 26 тыс.
Фото: www.dcz.gov.ua

В Украине количество официально зарегистрированных безработных за минувшую неделю 20-26 апреля выросло на 25,9 тыс. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. чел., что почти на 119 тыс., или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Всего от начала карантина 12 марта и по 24 апреля как безработных зарегистрировали 124 400 человек.

За вторник, 12 апреля, было зарегистрировано 6000 безработных, за 13 апреля - 6200, за 14 апреля - 7100, за 15 - 6600 человек. 

Напомним, что в Украине минимальная помощь по безработице на период карантина увеличилась с 650 до 1000 гривен. Это касается выплат, которые осуществляются без учета зарплаты и страхового стажа.

Также в апреле Государственная служба занятости упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. Необходимо заполнить два заявления и переслать их по электронной почте или положить их в ящик для корреспонденции. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также