Кабмин на время карантина ввел пособие по частичной безработице

Кабинет министров на время карантина ввел пособие по частичной безработице.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Постановление "Об утверждении размера, порядка предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина" приняли на заседании правительства в среду.

В ней определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику сократили продолжительность рабочего дня, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не больше размера минимальной зарплаты.

Помощь может предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

"Мы призываем всех работодателей не увольнять людей, сохранять рабочие места. В случае вынужденного сокращения рабочих часов для работников или так называемой "частичной безработицы", правительство готово компенсировать расходы на заработную плату. Своими решениями мы стремимся максимально способствовать сохранению занятости и предотвратить рост безработицы в период карантина и после него", - заявил министр Игорь Петрашко.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал создать сотни тысяч рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. гривен. По его оценкам, реальная безработица достигает 2 млн человек.