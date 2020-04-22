Кабмин узаконил платные камеры в СИЗО

Эксперимент продлится до конца 2021 года.

Кабинет министров на заседании в среду поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - пояснил министр Денис Малюська.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. После чего будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.