Кабмин узаконил платные камеры в СИЗО

Кабинет министров на заседании в среду поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - пояснил министр Денис Малюська.
Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. После чего будет будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.