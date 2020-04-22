Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
ГлавнаяПолитика

Офис президента покажет фильм о первом годе Зеленского

Пресс-конференция президента пока не планируется.

Офис президента покажет фильм о первом годе президентства Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня, в 19:00, на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма «Год Президента Зеленского». Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов", - сказано в сообщении.

Зеленский не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского продлилась 14 часов.

Напомним, что Зеленский стал президентом в 2019 году. Во время первого тура 31 марта за него проголосовали 30,24% избирателей (5,7 млн человек), во втором туре 21 апреля - 73,22% (13,5 млн человек).

Инаугурация президента Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также