Офис президента покажет фильм о первом годе Зеленского

Офис президента покажет фильм о первом годе президентства Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня, в 19:00, на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма «Год Президента Зеленского». Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов", - сказано в сообщении.

Зеленский не планирует давать пресс-конференцию до конца карантина, чтобы журналисты смогли задать вопросы вживую, а не через монитор компьютера.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского продлилась 14 часов.

Напомним, что Зеленский стал президентом в 2019 году. Во время первого тура 31 марта за него проголосовали 30,24% избирателей (5,7 млн человек), во втором туре 21 апреля - 73,22% (13,5 млн человек).

Инаугурация президента Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.