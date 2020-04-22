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На НАПК подали в суд из-за Порошенко

Истец заявил о бездействии ведомства при проверке "коррупции" экс-президента.

На НАПК подали в суд из-за Порошенко
Фото: liga.net

Окружной административный суд получил иск к Национальному агентству по предотвращении коррупции, где его обвиняют в бездействии в вопросе проверки возможных коррупционных правонарушений со стороны президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Имя истца суд не указал, но при этом сообщил, что к делу в качестве третьего лица привлекли завод "Кузня на Рыбальском".

Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко продали "Кузню" в 2018 году за 300 млн долларов.

Подготовительное заседание назначили на 16 июня.

Истец просит суд признать незаконным и противоправным бездействие НАПК в отношении проведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения.

В то же время истец просит обязать НАПК проверить обвинения в адрес Порошенко, а также осуществить надлежащее расследование информации; принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности и предоставить истцу подробную письменную информацию о результатах проверки, расследования и принятых мер.

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