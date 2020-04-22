Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля

Депутаты разблокируют подписание закона об особой процедуре "антиколомойского" закона.

Рада соберется на внеочередное заседание 24 апреля
Фото: nus.org.ua

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу в 13:00. 

Об этом LB.ua сообщили три источника во фракции "Слуга народа". 

"Разослали всем нашим депутатам сообщение о том, что заседание парламента состоится в ближайшую пятницу, в 13:00", - отметил собеседник. 

Еще один депутат из руководства фракции добавил, что "планируется рассмотрение постановлений, которыми заблокировали подписание закона об изменении регламента". Возможно также рассмотрение законопроекта №2769 об уменьшении залога для участия в местных выборах. 

В то же время, депутаты отмечают, что рассмотрение законопроекта о банках, скорее всего, состоится уже на следующей неделе. 

Напомним, принятый закон об изменении регламента разрешает сократить рассмотрение рекордного количества поправок, поданных ко второму чтению т.н. банковского закона. Однако депутаты зарегистрировали ряд постановлений об отмене голосования за закон, что заблокировало его подписание спикером и президентом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также