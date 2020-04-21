"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяПолитика

Бывший директор ГБР заявил, что ему готовят подозрение

Чего именно касается подозрение, Труба не сообщил.

Бывший директор ГБР заявил, что ему готовят подозрение
Роман Труба
Фото: 5.ua

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему планируют объявить о подозрении.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"В ближайшее время власти намерены сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко", - написал Труба

Других подробностей, а также чего именно касается подозрение, Труба не сообщил.

Напомним, в январе сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло против Трубы два дела по незаконному влиянию на следователей. Также анонсировалось расследование по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Раннее Офис генпрокурора сообщил, что открыл уголовное производство в отношении Трубы по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).

Также в феврале Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать так называемые "пленки Трубы". В сентябре прошлого года Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, она была вмонтирована в вентиляционную систему. Тогда в ГБР заявляли, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя Бюро, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

В начале февраля этого года Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против президента Зеленского.

Президент уволил Трубу в декабре прошлого года и назначил временной и.о. нардепа Ирину Венедиктову, которая впоследстивии стала генеральным прокурором.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также