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Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского

Суд вернул Трубе исковое заявление.

Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского
Фото: 5.ua

Верховный Суд отказался рассматривать иск экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы против президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует опубликованное решение суда.

Отмечается, что Труба объединил в одно производство несколько требований к Зеленскому и ГБР, за которые отвечают разные суды. При этом законных оснований разделять их в отдельны производства - нет. Поэтому Верховный суд вернул заявление истцу.

"Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", - сказано в постановлении.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований, которым было предусмотрено увольнение председателя ГБР Романа Трубы.

27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.

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