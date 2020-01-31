Главное следственное управление Национальной полиции разоблачило во лжи одного из свидетелей по делу об убийстве Павла Шеремета.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Вынуждены заявить о том, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве. В частности 13 декабря 2019 года, в прямом эфире одного из телеканалов один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Павла Шеремета господин Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко", - отмечают в полиции.

МВД обнародовало видео допроса товарища подозреваемого Андрея Антоненко. На нем Алексей Ермилов признает, что был уверен, что Андрей Антоненко ночевал у него в ночь перед убийством Шеремета. Но теперь понимает, что мог перепутать даты.

"Я прочитал новости, и я был уверен, что это было в этот день. Я поговорил ... с мамой своей в Днепропетровске, и она сказала - да, мы были. Она проверила по билетам. Они на этой же неделе с отцом ездили в Европу, и я с Андреем ездил, чтобы деньги взять у родителей", - сказал Ермилов.

По его словам, теперь он не может точно назвать дату, когда Антоненко ночевал у него дома. "Это, может быть, было там с 18 на 19, может, это было с 20 на 21 или с 21 на 22", - заявил свидетель.

В МВД подчеркнули, что сейчас проверяет заявления остальных свидетелей по делу Шеремета об алиби подозреваемых.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Ранее ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета. Однако 24 января ей смягчили меру пресечения.