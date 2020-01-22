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ГлавнаяПраво

ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета

Ее адвокаты намерены обязать бюро открыть уголовное производство через суд.

ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета
Фото: LB.ua

Государственное бюро расследований отказало в открытии уголовного производства по заявлению адвокатов подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Яны Дугарь. Об этом пишут "Українські новини"

"Отказались открыть", – сообщил адвокат подозреваемой Николай Ореховский.

По его словам, защита Дугарь собирается обязать ГБР расследовать возможную фальсификацию в судебном порядке.

Ранее адвокаты Дугарь подали в ГБР жалобу, заявляя о фальсификации следствием доказательств, в том числе и портретной экспертизы. Напомним, 8 января Киевский апелляционный суд подтвердил домашний арест до 8 февраля боевому медику Яне Дугарь, которую подозревают в соучастии в убийстве Павла Шеремета в Киеве. 

13 декабря Дугарь избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности".

По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. А к своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

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