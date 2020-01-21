Суд разрешил заочно судить Онищенко и направить ему повестку в Германию

Также ВАКС разрешил вызывать его на заседания путем публичных объявлений.

Высший антикоррупционный суд разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Поскольку оба обвиняемых не появлялись в суде, было решено вызывать их в суд путем публичных объявлений и совершать заседания заочно. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

И защита, и сторона обвинения свидетельствовали, что сейчас Онищенко находится под стражей в соответствующих органах в Германии.

"Суд также постановил направить обвиняемому повестку в Германию", – уточнили в ВАКС.

Следующее заседание по этому делу назначили на 4 мая.

Напомним, по версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря Онищенко был задержан в Германии, затем стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей.