КС перешел в закрытую часть рассмотрения судебной реформы Зеленского

Конституционный суд перешел в закрытую часть рассмотрения дела по поводу судебной реформы Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сегодня КС провел второе открытое заседание, во время которого судьи Верховного Суда заявили свою позицию относительно неконституционности отдельных положений закона президента, согласно которому предстоит сокращение состава Верховного Суда из 200 судей до 100, новый конкурс в Высшей квалификационной судей и создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая будет иметь полномочия увольнять членов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной судей и Верховного Суда.

В свою очередь, представитель парламента Ольга Совгиря подала ходатайство об объединении производства, что касается предыдущей судебной реформы 2016 года, с производством по реформе Зеленского. Судьи решат этот вопрос в закрытой части.

Во время заседания судьи спросили у представителя президента Федора Вениславского, как можно расценивать реформу по поводу к Верховному Суду. Он сказал, что речь идет о "сокращении его состава, что по сути является реорганизацией".

По его словам, цель реформы - во-первых, привести количество судей ВС относительно численности населения к общемировым стандартам, а, во-вторых, Вениславский считает, что есть проблемы с организацией работы самого ВС, часть судей которого работает ненадлежащим образом.

"Закон 193-IX обеспечит качественно лучший доступ граждан граждан к правосудию, чем был прежде", - сообщил Вениславский.

По поводу увольнения всех членов Высшей квалифкомиссии судей представитель президента отметил: "Решение законодателя связано с полной ее (ВККС - LB.ua) бездеятельностью. За несколько лет ВККС не смогла заполнить вакансии первой инстанции".

Судьи Верховного Суда отметили, что данная судебная реформа влияет на независимость судей. По словам главы суда Валентины Данишевской, во время подготовки законопроекта не было надлежащих консультаций с представителями судебной власти, в частности с Высшим советом правосудия. На уточняющий вопрос судей КС представитель президента это подтвердил.