Высший совет правосудия продлил срок подачи кандидатов от международных организаций для конкурса в ВККС

Высший совет правосудия продлил срок формирования международными организациями конкурсной комиссии для проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей до 5 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Продлен срок для передачи субъектом формирования состава конкурсной комиссии - международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами, предложений относительно кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины до 5 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, конкурс на 12 членов новой Высшей квалифкомиссии судей был объявлен 12 декабря прошлого года. Состав предыдущей прекратил свои полномочия после вступления в силу закона о судебной реформе, поданного президентом Владимиром Зеленским.

Новый состав ВККС будет избирать специально созданная комиссия, в состав которой войдет три члена Совета судей и три представителя из числа международных экспертов, предложенных иностранными и международными организациями.

Совет судей делегировал в комиссию Оксану Марченко, судью Хозяйственного суда Киева, Виктора Остапука, судью Верховного Суда, и Богдана Монича, судью Седьмого апелляционного административного суда из Винницы.

Международные партнеры до сих пор не направили свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии.

В Высшую квалификационную комиссию судей претендует 189 кандидатов.