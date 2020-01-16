КС начал рассматривать судебную реформу Зеленского

Конституционный суд начал рассмотрение конституционного представления Верховного Суда относительно отдельных положений законов о судейском управлении. Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Сегодня, 16 января, КС проведет заседание в форме устного производства. Кроме того, по словам главы КС Александра Тупицкого, суд проведет еще одно открытое заседание, чтобы заслушать все стороны и все желающие могли задать им вопросы.

В начале заседания представитель парламента в КС Ольга Совгиря подала ходатайство о переносе заседания, поскольку не могла ознакомится с материалами. По ее словам, представительница аппарата парламента, которой она поручила это, не была допущена к ознакомлению "по формальным причинам". Однако на вопрос главы КС она уточнила, что представительница аппарата ВР пришла в суд накануне.

Кроме того, по словам Совгири, не предусмотрен порядок ознакомления с материалами. На ее заявление Тупицкий возразил, отметив, что порядок определен законодательством, более того, в адрес руководства парламента и Совгири было направлено сообщение о запланированном заседании на 16 января еще 26 декабря прошлого года.

Выйдя из совещательной комнаты, Тупицкий заявил, что заседание пройдет сегодня, а Совгиря в перерыве может ознакомиться с материалами суда.

Напомним, Верховный Суд обратился в Конституционный суд относительно неконституционности отдельных положений закона, который предусматривает запуск новой судебной реформы. В том числе, относительно сокращения состава Верховного Суда с 200 до 100 судей, создания и объема полномочий комиссии по вопросам добросовестности и этики, формирования Высшей квалификационной судей.