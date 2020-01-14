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В Высшую квалифкомиссию судей претендует 189 кандидатов

Конкурс объявлен 12 декабря.

В Высшую квалифкомиссию судей претендует 189 кандидатов
Фото: vkksu.gov.ua

В Высшую квалификационную комиссию судей претендует 189 кандидатов. Их список опубликован на сайте Высшего совета правосудия.

На сайте ВСП также опубликованы все документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе.

Напомним, конкурс на 12 членов новой Высшей квалифкомиссии судей был объявлен 12 декабря прошлого года. Состав предыдущей прекратил свои полномочия после вступления в силу закона о судебной реформе, поданного президентом Владимиром Зеленским.

Новый состав ВККС будет избирать специально созданная комиссия, в состав которой войдет три члена Совета судей и три представителя из числа международных экспертов, предложенных иностранными и международными организациями.

Совет судей делегировал в комиссию Оксану Марченко, судью Хозяйственного суда Киева, Виктора Остапука, судью Верховного Суда, и Богдана Монича, судью Седьмого апелляционного административного суда из Винницы.

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