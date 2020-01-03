Трое подозреваемых в деле о закупках бронежилетов остались под домашним арестом

Еще двум будут избирать меру пресечения сегодня.

Печерский райсуд Киева 2 января продолжил меру пресечения для троих подозреваемых по делу о закупке бронежилетов. Об этом LB.ua сообщил их адвокат Георгий Тигишвили.

В частности, Михаила Каморянского и Сергея Почтаренко суд оставил под круглосуточным домашним арестом, Василия Саковца - под ночным домашним арестом.

По поводу еще двух подозреваемых - Дмитрия Марченка и Ольге Капинус - суд будет заседать сегодня.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения всем фигурантам уголовного производства о закупке 11 тысяч бронежилетов для Министерства обороны.

Три чиновника Минобороны были арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене. Марченко, Капинус и Евтушенко - еще и ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

11 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко. А 12 декабря - Михаила Каморянского. Позже из СИЗО вышел и Марченко. За него внесли залог в 20 млн грн.