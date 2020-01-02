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ГлавнаяПраво

Адвокат подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко подал жалобу о нарушении ее прав

В ней говорится о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд и защиту. 

Адвокат подозреваемой в деле Шеремета Кузьменко подал жалобу о нарушении ее прав
Фото: Макс Требухов

Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко, подал жалобу уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на слова адвоката Владислава Добоша.

Жалоба состоит из десяти страниц, в ней идет речь о нарушении презумпции невиновности, права на справедливый суд и права на защиту.

По словам Добоша, право на защиту Кузьменко было нарушено, когда следствие не предоставило суду некоторые публичные материалы, например, с брифинга МВД.

Правозащитник попросил Денисову взять дело под личный контроль и заявил, что оно было инициировано перед праздниками, чтобы затянуть процесс и ограничить защиту в работе. Также он отметил, что планирует инициировать прохождение Кузьменко полиграфа.

Напомним, ранее Юлия Кузьменко подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами в деле стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания "Украина".

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