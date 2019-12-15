Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?

І попри презентацію детального плану злочину, головним доказом причетності Антоненка, Кузьменко і Дугарь у суді стала лише експертиза зображень, зафіксованих на камерах відеоспостережень у 2016 і 2019 роках. І проведена за кілька днів до обшуків та арешту. До неї в адвокатів виникло чимало питань. А в однієї з підозрюваних – Яни Дугарь – є беззаперечне алібі як в день вибуху авто Шеремета, так і в день проведення відеозапису для експертизи.

Понад 14 годин судового процесу у Печерському райсуді Києва закінчились арештами двох підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета : військового і музиканта Андрія Антоненка («Riffmaster»), кардіохірурга і волонтера Юлії Кузьменко («Лиса»). Медичну сестру Яну Дугарь відпустили під цілодобовий домашній арешт.

***

Автомобіль, на якому їхав Павло Шеремет, вибухнув 20 липня 2016 року о 7 годині 44 хвилини на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка у центрі Києва. Журналіст помер від численних травм.

Фото: Сергей Нужненко

А через рік журналісти «Громадського телебачення» опублікували розслідування, зібравши відео з усіх камер спостереження, де були зафіксовані особи, котрі могли бути причетними до злочинів. Розслідування вивело їх на Ігоря Устименка, що навчався в Зенітно-ракетному училищі в Полтаві, станом на 2014 рік він був працівником СБУ.

Автомобіль, на якому під’їжджав Устименко, стояв неподалік місця, де проходили двоє осіб, котрі закладали вибухівку під авто Шеремета. Як тільки ті пройшли, Устименко поїхав.

СБУ пояснювало, що Устименко звільнився у 2014 році. Як повідомляла поліція, він був допитаний в цій справі.

Фактично те саме відео та скріни з розслідування «Громадського» були презентовані представниками Нацполіції 12-го грудня.

***

У день затримання трьох підозрюваних (одна з них – Яна Дугарь – була у Львові) в МВС відбулася презентація результатів розслідування, за участю міністра внутрішніх справ, президента та генпрокурора.

Деталі справи розказував Євген Коваль, начальник кримінальної поліції. За його словами, під час розслідування допитано 700 осіб, призначено 47 експертиз, відпрацьовано 577 будинків, проаналізовано 80 млн з’єднань і 44 тисячі абонентів, досліджені відеозаписи з 221 камери спостереження. До проведення експертиз, як він зауважив, були залучені іноземці, в тому числі працівники ФБР США.

Спочатку поліція показала на відео жінку, котра сфотографувала камеру спостереження на вулиці Липинського.

За версією слідства, це була Яна Дугарь.

Далі поліція показала, як двоє осіб – чоловік і жінка – йдуть вулицею Івана Франка. А потім жінка закладає нібито вибуховий пристрій під авто, на якому їздив Шеремет. На вулиці Липинського вони зустрічаються і залишають місце злочину. На одному з відео зафіксований принт на одязі чоловіка. З цього моменту поліція показує, як вийшла на одного з підозрюваних – Андрія Антоненка, який часто носить одяг зі схожими принтами.

Фото: МВД

***

Після вибуху авто з Шереметом поліція, за словами Коваля, проаналізувала 35 вибухів по всій Україні. І звернула увагу на два – підрив електроопори восени 2015 року в Херсонській області та невдалий замах на бізнесмена влітку 2018 року у м. Косів на Івано-Франківщині.

На камерах відеоспостереження 21 листопада 2015 року, коли була підірвана електроопора, поліція нібито побачила людину в куртці з принтом на спині. «Для нас це стало таким лакмусом, на який ми звернули увагу», – зізнався Коваль.

Фото: МВД

«Вивчивши знайоме кого осіб «Нацика» (організатора, за версією поліції, підриву електроопори – LB.ua), поліцію зацікавив Антоненко. Було встановлено, що він проживає в центральному районі міста Києва, поблизу місця вибуху автомобіля Павла Шеремета. На світлинах в соціальних мережах Антоненко часто носить одяг зі специфічними емблемами і зображеннями, які схожі на зображення ймовірного злочинця – вбивці Шеремета», – сказав Коваль.

Далі поліція встановила тісні зв’язки Антоненка з Кузьменко та громадянином К. (псевдо «Електрик», йдеться про добровольця Петра Кияна). Останній нібито «володіє певними навичками оперативної роботи» і використовував їх, щоб уникнути пошуку інформації правоохоронцями. Коваль натякає, що на оприлюднення більшої інформації про «Електрика» не дав дозвіл слідчий.

Фото: МВД

Другий злочин, який нібито вивів слідство на підозрюваних по справі Шеремета, – невдала спроба замаху на громадянина Ч. в Івано-Франківській області. За словами Коваля, саморобний вибуховий пристрій, виготовлений для реалізації цього злочину, був ідентичним, як для вбивства Шеремета. У м. Косів вибухівка не закріпилась добре і під своєю вагою відпала від автомобіля.

Особа, яка нібито підвозила у Косові «закладчика» вибухівки, – громадянин В. («Пістолет»). Йдеться про ветерана АТО Івана Вакуленка.

Підозрюваними у замаху на вбивство бізнесмена на Івано-Франківщині поліція називає подружжя Владислава та Інну Грищенків (псевдо «Буча» і «Пума»). Нібито сліди ДНК цих осіб було виявлено на вибухівці. І нібито «Пістолет» возив Владислава Грищенка в Косів. Його першого й затримала поліція. За його автомобілем під час обшуків приїхав нібито «Електрик».

Фото: facebook.com/Krasnov.Stanislav Інна Грищенко (Пума)

Таким чином, слідство вирішило, що ці злочини мають спільні ознаки.

Далі поліція показує фото із судового засідання щодо Грищенка, на якому є Яна Дугарь та Юлія Кузьменко. Остання нібито є співмешканкою «Електрика». Він уже заперечив чи то свою причетність, чи Кузьменко до вбивства Шеремета.

На 21 жовтня «Пістолета» викликали на допит по справі Шеремета. Як тільки він дізнався, за даними слідства, зателефонував Інні Грищенко. Поліція оприлюднила цю та інші телефонні розмови, що на її думку, свідчить, що це сприймається для «групи» як загроза. Фактично Інна телефонувала кільком особам, яким повідомила про допит «Пістолета» і зазначила, що його треба «берегти як зіницю ока». Вона радить комусь, щоб «Пістолет» пошукав, коли саме загинув Шеремет, і пригадав, де він був в той день. А краще – взяв на допит із собою двох свідків, котрі би підтвердили його алібі.

Наступного дня «Пістолет» не виходив на зв’язок, а згодом вчинив самогубство. Поліція також оприлюднила уривок розмови Інни Грищенко з її чоловіком, що перебуває в СІЗО:

«Все складається так, як нам треба… Він («Пістолет») не виніз Шеремета. Думаю, що Шеремет – це було останнє… Тобі це буде в плюс, тепер вертіти будемо, як хочемо».

До речі, Владислав Грищенко під час одного із судових засідань сказав, що йому пропонували взяти на себе вбивство Павла Шеремета, і тоді його дружина вийде із СІЗО (вона була арештована 6 листопада по тій же справі щодо замаху в Косові на Івано-Франківщині).

Фото: 112 Владислав Грищенко (справа)

Поліція опублікувала також уривок розмови Яни Дугарь, зафіксованої нібито після обшуку за місцем її реєстрації. Вона каже, що в квартирі, яку вона орендує, знаходиться сім телефонів, і двома вона користується, а також є набір сапера.

Фото: LB.ua Яна Дугарь під час засідання суду

«Слідство насторожило, що у пересічної громадянки, 26-річної дівчинки, у квартирі є повне саперське спорядження та велика кількість телефонів», – сказав Коваль, додаючи, що попри те, що вона є військовим контрактником, її посада не співпадає з мінно-підривною справою. Хоча які саме докази вказують, що таким чином Яна має відношення до вбивства Шеремета, не назвав.

«Фізіологічно» Яна здалась правоохоронцям схожою на ту дівчину, яка фотографувала камери спостережень.

Оприлюднений також уривок розмови Кузьменко з її нібито співмешканцем, де вона висловлює хвилювання щодо «дискредитації добровольчого руху», а також щодо можливого її затримання. Хоча повний контекст розмови – незрозумілий.

За цією інформацією поліція оголошує, що підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета є Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та подружжя Грищенків. Правда, як виявилось згодом, останні не отримали відповідної підозри. І вважаються слідством лише особами, котрі можуть володіти певною інформацією.

Фото: Lb.ua Юлія Кузьменко на суді

Головним доказом правоохоронці називають відео-матеріали та їх експертизу, проведену Київським науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції. До складу групи експертів входив в тому числі британський експерт Айван Бірч (для аналізу ходи підозрюваних).

«У нас не збігалися наші результати з тим, на що сподівалося слідство. Тому що ми не підтверджували ні Грищенко, ні Кияна, що вони там в цей час перебували. Нам довелося запросити нашого фахівця і колегу з Англії, і разом ми проводили, не він проводив, а комісія проводила, ми перевіряли всі відеозаписи, дивилися, як хто ходить, як ставить ноги і прийшли до одного і того ж висновку, який дав нам можливість видати ось цю експертизу», – прокоментував залучення іноземного експерта директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін від час шоу Савіка Шустера, де відбулася друга «серія» публічного коментування справи Шеремета.

Залучення британського експерта Аваков пояснив резонансністю справи і назвав його "королівським експертом".

Поліція також відзначила, що в ніч з 19 на 20 червня 2016 року практично не користувались телефонами ні Антоненко (з 23:24 до 07:24), ні Кузьменко (з 19:36 до 09:19), а також подружжя Грищенків практично добу не робило дзвінків, що для них усіх, за версією правоохоронців, не характерно.

Щоправда, захист Кузьменко каже, що о 7:45 вона була на роботі, про це свідчить запис в журналі.

Аргументами проти Антоненка Коваль назвав також те, що той «часто використовує як повсякденний одяг із специфічними принтами», а також «проживає поруч з місцем злочину та добре орієнтується на місцевості». За його словами, Антоненко на той час шкутильгав, бо переніс операцію на лівій нозі.

Для підсилення підозри поліція оприлюднила інформацію, скільки майна купила Юлія Кузьменко та Інна Грищенко з моменту початку АТО, а також кілька побутових розмов за участі Кузьменко із невідомими особами, де йдеться, мовляв, що треба пустити кілька «касет ГРАДів» по Києву, а також про пошук нібито «сакральної жертви», наприклад Марусі Звіробій, яка нещодавно також стала підозрюваною. Цікаво, що подібну ідею озвучує співрозмовниця Кузьменко, а не вона сама, а під час розмови Кузьменко посміхається, що, ймовірно, може свідчити про те, що не сприймає це всерйоз.

Фото: Макс Левин

Мотив

Під час представлення результатів розслідування основною версією вбивства Павла Шеремета звучало бажання дестабілізувати ситуацію в країні. Цікавіша версія міститься в підозрах, вручених Антоненку, Дугарь та Кузьменко. Текст підозри оприлюднив адвокат Кузьменко Владислав Добош. Подаємо довгу цитату:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості, вчиняючи свою дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, перебуваючи на території проведення АТО, з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів та мають навики поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета Павла Григоровича».

Фото: facebook/Влад Добош Фото: facebook/Влад Добош Фото: facebook/Влад Добош Фото: facebook/Влад Добош Фото: facebook/Влад Добош

Для вчинення свого «злочинного задуму» нібито Антоненко «підшукав та залучив Кузьменко та Дугарь та невстановлених слідством осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства».

Під час засідання Печерського райсуду Києва, де обирали запобіжні заходи трьом підозрюваним, Антоненко заявив, що подібні закиди для нього – це образа його та його сім’ї, оскільки він має єврейське походження, його дід був польським євреєм. А це дисонує з теорією арійської раси, що була притаманна Гітлерові та Німеччині в період його правління.

Фото: Макс Левин

Крім того, головний підозрюваний зазначив, що навіть не знайомий з Яною Дугарь. А на скрінах з камер спостереження, видно, що на зображення, зроблених неподалік місця злочину, і на його фото (так звані вільні зразки) не співпадає форма бороди, плечі. А також на його руках – чимало татуювань, чого немає на людині на фото з місця події.

Його адвокат Станіслав Кулик (як і захисники інших підозрюваних) зазначали, що в матеріалах, поданих прокуратурою для обрання міри запобіжного заходу, немає жодного доказу причетності саме цих трьох осіб до вбивства Шеремета.

«Будь-який факт, висловлений в цій підозрі, має бути підтверджений додатками до неї. Про яких невстановлених осіб йдеться в підозрі? Та яка їх була роль?.. Він (Антоненко, – LB.ua) нібито підшукав і придбав боєприпаси. Де докази процесу підшукування? Весь документ (клопотання про міру запобіжного заходу - LB.ua) є сфальсифікованим», – сказав Кулик.

Він також зауважив, що в основному доказі – фото-портретній, психологічній експертизі та дослідженні ходи за участі іноземного експерта – зроблений досить загальний висновок про статуру, форму обличчя, густину бороди тощо, під який підпадає широке коло осіб.

Адвокат також подавав клопотання про допит двох свідків, котрі могли підтвердити, де Антоненко був у момент вбивства Шеремета – Олексія і Олену Єрмілову, а також лікаря, який оперував його ногу. Та суддя Сергій Вовк відмовив у цьому. Близько 4 ранку оголосив рішення про арешт Антоненка на два місяці – до 8 лютого наступного року.

Фото: Макс Левин

Як в підозрі Антоненка, так і в підозрі Кузьменко йшлося, що вони не працюють. Хоча перший – військовослужбовець за контрактом, а друга працює хірургом в «Охматдиті». Один з прокурорів, що представляв обвинувачення, пояснив це опискою.

Цікаво, що усі рішення у цьому кримінальному провадженні приймав суддя Вовк. Як рішення про обшук авто Кузьменко (4 грудня), так і всі три клопотання про обрання міри запобіжного заходу трьом підозрюваним. Двічі йому заявляли відвід, але розгляд справ повернувся до нього.

***

Коли йшов судовий процес щодо ще однієї підозрюваної Кузьменко, на шоу Савіка Шустера міністра Арсен Аваков заявив, що до проведення обшуку Антоненко, до якого прийшли слідчі, нібито написав брату дружини, з яким жив в одній квартирі, мовляв, «терміново йди в квартиру і забери ту зелену штуку» (цитата міністра). «І брат його дружини забирає «ту штуку» і виносить із квартири», – додав Аваков.

За його словами, у зв’язку з цим були проведені три обшуки, в результаті яких було знайдено частину міни МОН-50.

Фото: Lb.ua

«Це – міна МОН-50, яка знаходиться в напіврозібраному стані, знята кришка, вилучена частина тротилу. Тобто це частина того елементу, з якого складалась бомба під взірваним Павлом Шереметом або машиною в Косові. Я не кажу, що це точно цей елемент, але це дивно, коли музикант, який каже, що я – музикант, тримає в себе міну МОН-50, якою можна вбити велику кількість людей. Я допускаю, що кожен ветеран привозить з війни сувенір, але вони потім взриваються…», – сказав Аваков.

Опісля такої заяви прокурор пробував долучити до матеріалів підозри щодо Антоненка протоколи огляду цього предмета і допитів якихось свідків. Та суддя відмовив, посилаючись на те, що ці документи не мають відношення до підозри.

***

Адвокат Кузьменко Владислав Добош просив суд переглянути в судовому засіданні два відео, за якими експерти встановлювали, чи дійсно це одні і ті ж особи. Суддя відмовив. Тоді адвокат зачитав кілька цитат з висновку, котрі, на його думку, підтверджуються, що це – суб’єктивна думка кількох осіб, а не точна констатація факту, що особа на відео – одна і та ж. Абсурдними, на його думку, у висновку фрази про те, що «особа – ймовірно, жінка», а також «форма спини – пряма».

Добош також показав журналісту LB.ua матеріали підозри, де були скріншоти з відео камер спостереження, які порівнювались експертами. Однак, самого зображення не було видно, через поздовжні білі смуги на папері (ймовірно, неякісна роздруківка).

Фото: Lb.ua

До слова, в тексті підозри йдеться, що нібито Кузьменко разом з Антоненком заклали вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета. Маючи з собою рюкзак, вранці вона начебто переодягнулася в спортивний костюм, повернулася до будинку недалеко від того, де мешкав журналіст, і спостерігала за рухом його авто.

Коли Шеремет сів за кермо та від’їхав на "безпечну для Кузьменко відстань", вона, за припущенням слідства, привела в дію вибуховий пристрій. Після вибуху, згідно з текстом підозри, Кузьменко переодяглася в інший одяг і втекла з місця злочину.

Скін-фото невідомої жінки, яка за припущенням активувала вибуховий пристрій, публікували і журналісти "Громадського". Утім, ні під час публічних презентацій розслідування, ні в суді не йшлося, чи було зроблено експертизу і цього фото.

Адвокат Кузьменко зачитав усі докази, наведені в матеріалах прокуратури. Окрім вищезгаданої експертизи, є протокол допиту у 2016 році потерпілої – Олени Притули, судово-медична експертиза тіла Павла Шеремета та вибухового пристрою. Добош зауважив, що попри затримання Кузьменко не допитали.

Крім того, адвокат вважає, що фактичним затриманням Кузьменко є 15:20 12 грудня, а не 02:40 13 грудня, коли була вручена підозра. Оскільки весь час поліцейські не давали їй безперешкодно пересуватися містом. Саме від часу фактичного затримання залежить, до якого часу суд повинен обрати міру запобіжного заходу. Інакше підозрювану повинні відпустити.

«Вчора телевізор зруйнував моє життя. А як же презумпція невинуватості?! На цьому суді, який йшов по телевізору, мене не було. Не було мого адвоката, моїх знайомих… Я би просила максимально провести всі дослідження, які можуть допомогти розслідуванню, в тому числі ДНК. На проведенні поліграфу я наполягаю…», – сказала сама Кузьменко. І додала, що про Павла Шеремета вперше почула у день його загибелі зі ЗМІ.

Фото: Lb.ua

Вона 17 років працює дитячим кардіохірургом. І, за словами її адвоката, має призначені операції кількамісячним дітям на найближчий час. Ні ці аргументи, ні заяви про поруку не вплинули на рішення судді. Кузьменко також арештували на два місяці.

Під цілодобовим домашнім арештом перебуватиме Яна Дугарь. Попри те, що в Яни – беззаперечне алібі, суддя підтримав обвинувачення.

Її адвокати надали суду документи, які свідчать про те, що в день загибелі Шеремета вона перебувала в закритому військовому госпіталі в Покровську, де діє пропускний режим.

«Яна перебувала в закритому військовому госпіталі з червня по вересень 2016 року. Що таке бойовий госпіталь? Там люди живуть із суворим контрольно-пропускним режимом, будь-який вихід фіксується. Яна – операційна сестра. Якщо багато поранених, то вона й відпочинку не мала…», – зауважив в коментарі LB.ua адвокат Яни Віталій Коломієць.

А закордонний паспорт підтверджує те, що Дугарь не перебувала в Києві 11 липня цього року, коли, за версією слідства, було знято відео для порівняння з тим, яке було зроблене у 2016 році, де невідома дівчина за кілька днів до вибуху авто Шеремета фотографує камери відеоспостереження.

Фото: LB.ua

«Вона (поліція, – LB.ua) каже, що зняла два відео в липні 2016 року (пов’язані з вибухом авто Шеремета, – LB.ua), і порівнюють їх з нібито вільними зразками, на яких є Яна, зробленими 11 липня 2019 року. Але 11 липня вона була за кордоном. Спочатку в Румунії, потім в Італії. І повернулась лише 13 липня», – зазначив адвокат.

Він каже, що захист активно збирає доказову базу алібі Яни, в тому числі, що вона не була знайома з Антоненком. «Вся доказова база у цій справі – датована жовтнем-листопадом 2019 року. Який причинно-наслідковий зв’язок із подією 2016 року?», – додав адвокат.

«Їм (поліції, – LB.ua) треба доповнити розслідування «Громадського»… І треба підібрати акторів», – вважає Коломієць.

«Трьох підозрюваних намагаються подати як шпигунів рівня тих двох росіян (Олександра Петрова і Руслана Боширова, – LB.ua). Але для цього треба тривалий час вчитися, тренуватися. Коли ти – операційна сестра і маєш дві-три операції в день, то і телевізор щодня не дивишся…», – додав він.

Фото: Макс Левин Прокурорі у справі Антоненка

***

«Я буду щасливий, щоб нам вдалося дотягнутися до замовників. І щоб всі в це повірили. А якщо ми десь помилились і про когось думаємо не так, як є насправді... Суд вирішить. І вони матимуть можливість захиститися», – сказав Аваков на шоу Шустера.

Практично кожна гучна справа починається з «фільму» про результати розслідування, «красивих» публічних заяв про злочинців з конкретними прізвищами. Хоча вину їх ще треба довести. І поки цього не відбулося, жодні ствердження про причетність конкретних осіб до будь-яких злочинів не можуть звучати. Особливо з вуст посадовців.