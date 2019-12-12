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Суд отпустил еще одного подозреваемого по делу о закупках бронежилетов

Каморянский будет находится под домашним арестом.

Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которым подозреваемого по делу о закупке бронежилетов Михаила Каморянского арестовали до 3 января с альтернативой более чем 76 млн. Об этом LB.ua сообщил адвокат подозреваемого Георгий Тигишвили.

Суд избрал для Каморянского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам адвоката, на данный момент оформляют документы для выхода Каморянського из СИЗО.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения всем фигурантам уголовного производства о закупке 11 тысяч бронежилетов для Министерства обороны.

Три чиновника Минобороны были арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.

11 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко.

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