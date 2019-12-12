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Боевики на Донбассе усиливают подготовку артиллерийских подразделений, - разведка

Боевики усилили свои позиции на передовой за счет дополнительной разведки.

Боевики на Донбассе усиливают подготовку артиллерийских подразделений, - разведка
Фото: EPA/UPG

Российско-оккупационные войска на Донбассе активизировали подготовку артиллерийских и минометных подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

12 декабря начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных подразделений боевиков.

"Возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон", - сказано в сообщении.

Украинская разведка также отметила, что боевики усилили свои позиции на передовой за счет дополнительных разведывательных подразделений, оснащенных беспилотниками и укомплектованным военнослужащими. Большинство военных прошли обучение на территории РФ и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, с начала 2019 года в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях погибли 26 мирных жителей, 136 были ранены. Только с середины сентября по середину ноября там убито шесть и ранено 36 гражданских лиц. 

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