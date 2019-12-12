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​Развитие туризма станет одним из приоритетов для Минкульта, - Бородянский

Министр надеется, что молодежь начнет больше путешествовать п о Украине. 

​Развитие туризма станет одним из приоритетов для Минкульта, - Бородянский
Фото: Макс Левин

Министерство культуры, молодежи и спорта обязательно будет поддерживать молодежь и развитие туризма по Украине. Для этого уже создан ряд программ. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время встречи с участниками грантовой программы "Малые города - большие впечатления", передает "Укринформ".

"Например, речь идет о программе, на которую государство выделило беспрецедентные средства. Она предполагает, что молодежь со всей страны начнет путешествовать по государству. Так, молодежь из Закарпатья поедет в Чернигов, или молодежь из Черниговской области поедет в Харьковскую или в Сумскую области", - отметил Бородянский.

По его словам, каждый из присутствующих будет иметь возможность принять участие в этой программе и увидеть красоту нашей страны. В целом, развитие туризма сатнет одним из приоритетов для министерства. 

Напомним, ранее министр культуры Владимир Бородянский заявил, что его министерство намерено регулировать контент в блогосфере. По его словам, общество должно понимать, какие законы существуют в информационной сфере и то, как граждан защищают от ложной информации.

В ноябре минкультуры презентовало проект закона "о противодействии дезинформации". В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. 

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