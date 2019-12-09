В Турции ввели налог за проживание туристов в отелях

За первый год он составит 1% от стоимости номера.

В Турции вступил в силу закон, вводящий налог с туристов в размере 2% от стоимости номера в отеле. Он был подписан президентом Реджепом Эрдоганом и опубликован в официальной государственной газете, передает Turizm Guncel.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - уточнили в медиа.

В первый год, до 31 декабря 2020, налоговая ставка будет составлять 1%, начиная со второго - 2%. Налог будет взиматься с отелей, пансионатов, гостевых домов и других мест размещения туристов. От него могут быть освобождены различные студенческие общежития, лагеря.

Отмечается, что налог для туристов будет оформляться отдельным документом.

Напомним, с 1 января Турция ввела налог на безопасность туристов в размере 1,5 евро. Эта сумма взимается по прилету в страну.