Трамп прокомментировал поездку Джулиани в Украину

"Он говорит, что нашел много хорошей информации".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит своего адвоката Руди Джулиани в Украину, в течение которого тот встречался с украинскими чиновниками.

По словам Трампа, его адвокат нашел "много хорошей информации", передает Голос Америки.

"Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет", - сказал Дональд Трамп на брифинге.

Как сообщалось, на прошлой неделе Джулиани отправился в Европу для сбора доказательств о том, что "вся процедура импичмента - один большой фарс".

В Будапеште личный адвокат Трампа встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко.

В Киеве он имел встречи с действующими депутатами Рады Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.