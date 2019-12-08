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США и "Талибан" возобновили переговоры

Стороны обсудили подписание соглашения о перемирии.

США и "Талибан" возобновили переговоры
Фото: wikipedia.org

Соединенные Штаты и афганская группировка "Талибан" возобновили мирные переговоры, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источник в администрации президента США.

Спецпредставитель Госдепартамента США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад во главе делегации Соединенных Штатов прибыл в столицу Катара Доху 7 декабря, где находится руководство "Талибана".

"США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения – снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию", – сказал собеседник издания.

Отмечается, что стороны обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы.

Делегации договорились продолжить дискуссию в воскресенье.

Переговоры, призванные остановить войну в Афганистане, возобновились спустя три месяца после того, как Дональд Трамп принял решение прервать этот процесс.

Напомним, в январе этого года официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

В сентябре в дипломатическом районе Кабула произошел теракт, который унес жизни по меньшей мере 16 человек, включая одного американского военнослужащего. После этого Трамп заявил об отказе от переговоров с "Талибаном".

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