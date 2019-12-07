Из-за забастовки во Франции третий день парализовано движение общественного транспорта

Во Франции третий день подряд продолжается забастовка работников общественного транспорта, передает DW.

По данным Национального общества французских железных дорог SNCF, в субботу, 7 декабря, будет обеспечиваться работа лишь одного из шести скоростных поездов TGV, бюджетных поездов Ouigo и пригородных электричек в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс.

Кроме того, в тот же день не будут отменены лишь 5 процентов поездов дальнего следования Intersités и региональных Ter.

В свою очередь управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов.

В значительной степени остановился и столичный наземный транспорт. По данным радиостанции France Info, в Париже курсируют лишь около трети трамваев и не более 40 процентов автобусов. Городская электричка RER обслуживается менее 50 процентами составов и курсирует в Париже лишь с 13 до 18 часов.

Заблокированы также важные автомобильные дороги.

Водители грузовых автомобилей проводят протестную акцию "Улитка" против повышения налогов на дизельное топливо в 2020 году. Они перекрывают грузовиками часть полос на автодорогах, парализуя движение транспорта.

Аэропорты предупреждают о возможных задержках и сбоях в движении авиационного транспорта.

Всеобщая забастовка против пенсионной реформы началась 5 декабря и привела к параличу общественного транспорта. Были отменены 90 процентов рейсов экспрессов и 70 процентов региональных поездов, в парижском метро оставались закрытыми десять из 14 линий. Авиакомпания Air France отменила 30 процентов внутренних рейсов и почти десять процентов рейсов на маршрутах средней дальности. Отменены также некоторые рейсы авиакомпаний Transavia, Easyjet и Ryanair.

Профсоюзы намерены продолжить забастовку до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы.

Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов. При этом профсоюзы предупреждают о возможных массовых сокращениях пенсионных выплат.

По данным МВД Франции, 5 декабря на улицы в знак протеста против пенсионной реформы вышли более 800 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем на пике протестов "желтых жилетов" годом ранее. CGT насчитал более 1,5 миллиона протестующих по всей стране.