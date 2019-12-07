Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого назвал педофилом

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом. Об этом сообщает BBC.

"Американский суд встал на сторону миллиардера, защита которого настаивала, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом и не подразумевал, что тот таковым является, а просто использовал это слово в качестве насмешки", - пишет издание.

Защита Маска настаивала, что он назвал дайвера "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением.

64-летний Ансворт подал против Маска гражданский иск, потребовав $190 млн.

"Вердикт дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, можно позволять себе самое омерзительное вранье, и тебе за это ничего не будет", - приводит BBC слова адвоката британского дайвера.

Решение суда Илон Маск приветствовал словами: "Моя вера в человечество восстановлена".

Напомним, Маск высказался о дайвере после того, как тот раскритиковал его предложение использовать минисубмарину, разработанную компанией Маска и лично привезенную им в Таиланд, чтобы спасти застрявших в пещере детей.

Губернатор провинции, где проходила операция, отказался от помощи Маска. Ансворт же назвал изобретение инструментом для пиара и посоветовал Маску "засунуть субмарину поглубже".

Маск ответил на это несколькими возмущенными твитами. В одном из них он заявил: "Мы проведем одну из наших минисубмарин по пещере номер пять без проблем. Извини, педофил, ты сам этого попросил".

Этот твит вызвал волну критики, и Маск позже удалил его и извинился. Но Ансворт извинений не принял, отметив, что не верит в их искренность, поскольку полагает, что миллиардера вынудили покаяться бизнес-партнеры.