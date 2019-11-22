Tesla презентовала электрический пикап в ретро-футуристическом стиле

Компания Tesla 21 ноября презентовала электрический пикап Cybertruck, выполненный в ретро-футуристическом стиле. Его старшая версия будет иметь три электромотора, а одного заряда хватит на 805 километров, пишет N+1.
Разгоняться автомобиль сможет до 96,6 км/час за 2,9 секунды. Изначально Tesla производила легковушки и кроссоверы, но позже стала разрабатывать электрогрузовики и спорткары. По словам основателя компании Илона Маска, проект электропикапа велся еще с 2010 года.
Cybertruck выполнен в так называемом ретро-футуристическом дизайне. Кузов сделан из стали и, по словам создателей, может выдержать попадание пули калибра в 9 мм. Также машина оснащена адаптивной пневматической подвеской и круиз-контролем Autopilot.
Стоимость авто составит 39,9, 49,9 и 69,9 тысяч долларов, в зависимости от версии. Производство начнется в конце 2021 года.
Напомним, в марте 2019 года Tesla приняла решение закрыть все магазины и полностью перейти на онлайн-продажи, чтобы снизить цену Model 3 (позиционируется как самый доступный автомобиль в своей линейке) до обещанных $35 тыс.
Закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%, подсчитали в Tesla.