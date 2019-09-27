Федоров анонсировал введение водительских прав в смартфоне

Пилотный проект электронной версии водительских прав будет запущен в ближайшее время.

Министерство цифровой трансформации собирается ввести водительские удостоверения в электронном виде. Об этом сегодня во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил Украины Михаил Федоров, пишет агентство "Українські національні новини".

"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", - сказал Федоров.

Согласно с законодательством Украины, каждый водитель обязан иметь при себе удостоверение водителя на право управления транспортным средством, регистрационный документ на транспортное средство и действующий страховой полис.

В настоящее время уже идет процесс введения электронного страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), что позволяет владельцам транспортных средств заключать договоры и получать электронные полисы страхования.

В сентябре 2018 года депутаты Верховной Рады уже предлагали разрешить водителям не иметь при себе прав, если вся информация будет в электронной базе данных. Проект был отозван в связи с избранием новой Рады.

Напомним, Кабинет министров на заседании 2 сентября провел реорганизацию министерств. Министерство цифровой трансформации было создано на базе Государственного агентства по вопросам электронного правительства. Возглавил его Михаил Федоров.