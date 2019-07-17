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Через пять лет претендентам на 9 из 10 вакансий потребуются базовые навыки программирования, - эксперт

Невладение соответствующими компетенциями уже сегодня снижает общую квалификацию и ценность любого специалиста на рынке труда независимо от сферы деятельности.

Через пять лет претендентам на 9 из 10 вакансий потребуются базовые навыки программирования, - эксперт
Фото: Макс Левин

По данным социологов, большинство украинцев (61,6%) считают, что система образования в Украине не отвечает потребностям мирового рынка труда ("скорее нет" - 33%, "точно нет" - 28,6%). При этом более четверти опрошенных (27,4%) считают украинскую систему образования соответствующей потребностям мирового рынка труда ("скорее да" - 19,1%, "точно да" - 8,3%). Об этом говорится в результатах социологического исследования "Раннее программирования как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

«По подсчетам западных аналитиков, почти 90% рабочих мест во всех возможных профессиях к 2025 году будут привязаны к ИКТ в той или иной степени и потребуют минимум базового уровня навыков программирования и взаимодействия с информационно-компьютерными технологиями. Невладение соответствующими компетенциями уже сегодня снижает общую квалификацию и ценность любого специалиста на рынке труда независимо от сферы деятельности. Предупредить эту проблему может только качественное образование, которое сегодня, как никогда, должно соответствовать современности и учитывать главные мировые тенденции», - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводился в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.

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