Украинцы считают, что знание основ программирования в будущем пригодится всем, - соцопрос

В многих странах мира программирования стало не просто популярным, но и обязательным предметом к изучению в школах.

По данным социологов, 84% украинцев сходятся во мнении о том, что в будущем знания основ программирования может пригодиться представителям различных профессий, а не только программистам (50,9% - «точно да», 33,1% - «скорее да »). 10,8% процентов с этим утверждением не согласны (8,3% - «скорее нет», 2,5% - «точно нет»). Об этом говорится в результатах социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

«В течение последних 10 лет во многих странах мира программирование стало не просто популярным, но и обязательным предметом к изучению в школах не потому, что каждый второй ребенок мечтает стать программистом или создателем уникального софта. Его изучение изначально несет в себе обще полезную, важнейшую общественную цель в рамках современного образования: всесторонне развить ребенка, научить его критически и логически мыслить, самостоятельно и коллективно решать проблемы и преодолевать препятствия на пути к поставленной цели. Это те ключевые навыки, которые нужны каждому современному человеку, не говоря уже о профессиональных и карьерных амбициях и предпочтениях. И крайне важным сегодня является тот факт, что, согласно полученным результатам опроса, украинцы это понимают», - подчеркнул президент группы компаний" Эверест "Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводился в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.