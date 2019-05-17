Аппарат стартапа Lilium может взять на борт пять человек.

Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, передает ВВС.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час.

Фото: Lilium

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально. В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.

Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания.

Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.

Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.