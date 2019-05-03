Это третий киберцентр в Украине.

Сегодня, 3 апреля 2019 года открыли одесский центр обеспечения кибербезопасности СБУ в здании облуправления спецслужбы на Еврейской улице. Об этом сообщает «Думская».

Центр оснащен мощными компьютерами, часть которых имеет выход в интернет, а часть подключена только к внутренней сети интранет. Кроме этого, здесь установлено три больших экрана, на которые можно выводить информацию с компьютеров, камер видеонаблюдения и т.д.

Фото: dumskaya.net

Заместитель председателя СБУ генерал-полковник Олег Фролов, сообщил, что подобные центры работают еще в Сумах и Днепре. Основная задача центров кибербезопасности заключается в локализации кибреинцидентов и отражении кибератак на информационные ресурсы критической инфраструктуры.

Фото: dumskaya.net

В Днепре такой региональный центр за декабрь 2018 года предотвратил 20 кибератак.

Одна из основных угроз, с которыми сталкиваются центры кибербезопасности - распространение вирусов, таких как Petya, который в 2017 году атаковал ряд украинских предприятий и организаций, а также одесскую мэрию и аэропорт.

Глава облуправления СБУ генерал-майор Александр Довженко также добавил, что одесский центр заработает в ближайшее время. В нем будут работать специалисты из киберотдела.

Аппаратуру для центра закупили в том числе за счет средств муниципальной программы «Безопасный город».

Фото: dumskaya.net

Начальник ситуативного центра СБУ Максим Литвинов подчеркнул, что киберцентр — это не ежедневное рабочее место специалистов по кибербезопасности, а помещение, где они смогут принимать коллективные решения.

«Раньше специалистам нужно было бегать друг к другу из кабинета в кабинет, а теперь они смогут собраться все в одном месте, быстро оценить угрозу и принять меры», - отметил Литвинов.

Напомним, в конце марта 2019 года СБУ отметила активизацию российских спецслужб в информационном пространстве Украины. Повышенный интерес спецслужб был связан с приближающимися выборами президента Украины. В СБУ отмечали, что страна-агрессор всеми средствами пыталась повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием общедоступных и социальных ресурсов интернета.