Сегодня, 3 апреля 2019 года открыли одесский центр обеспечения кибербезопасности СБУ в здании облуправления спецслужбы на Еврейской улице. Об этом сообщает «Думская».
Центр оснащен мощными компьютерами, часть которых имеет выход в интернет, а часть подключена только к внутренней сети интранет. Кроме этого, здесь установлено три больших экрана, на которые можно выводить информацию с компьютеров, камер видеонаблюдения и т.д.
Заместитель председателя СБУ генерал-полковник Олег Фролов, сообщил, что подобные центры работают еще в Сумах и Днепре. Основная задача центров кибербезопасности заключается в локализации кибреинцидентов и отражении кибератак на информационные ресурсы критической инфраструктуры.
В Днепре такой региональный центр за декабрь 2018 года предотвратил 20 кибератак.
Одна из основных угроз, с которыми сталкиваются центры кибербезопасности - распространение вирусов, таких как Petya, который в 2017 году атаковал ряд украинских предприятий и организаций, а также одесскую мэрию и аэропорт.
Глава облуправления СБУ генерал-майор Александр Довженко также добавил, что одесский центр заработает в ближайшее время. В нем будут работать специалисты из киберотдела.
Аппаратуру для центра закупили в том числе за счет средств муниципальной программы «Безопасный город».
Начальник ситуативного центра СБУ Максим Литвинов подчеркнул, что киберцентр — это не ежедневное рабочее место специалистов по кибербезопасности, а помещение, где они смогут принимать коллективные решения.
«Раньше специалистам нужно было бегать друг к другу из кабинета в кабинет, а теперь они смогут собраться все в одном месте, быстро оценить угрозу и принять меры», - отметил Литвинов.
Напомним, в конце марта 2019 года СБУ отметила активизацию российских спецслужб в информационном пространстве Украины. Повышенный интерес спецслужб был связан с приближающимися выборами президента Украины. В СБУ отмечали, что страна-агрессор всеми средствами пыталась повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием общедоступных и социальных ресурсов интернета.