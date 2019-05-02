Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Месси и Фортуна сделали результат в полуфинальном матче Лиги Чемпионов на "Ноу Камп" (обновлено)
Месси и Фортуна сделали результат в полуфинальном матче Лиги Чемпионов на "Ноу Камп" (обновлено)
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
​Кононенко: БПП проведет перезагрузку
​Кононенко: БПП проведет перезагрузку
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
ГлавнаяПолитика

ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей в ходе событий 2 мая в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены.

ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей в ходе событий 2 мая в Одессе
Фото: periodiko.gr

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное влияние неизвестных иностранных лиц на работников правоохранительных органов Украины, из-за чего они не предприняли достаточно мер для обеспечения охраны общественного порядка в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом Управление специальных расследований ГПУ сообщает в Facebook.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, и в частности иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, вследствие чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г. Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление проводило расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года во время проведения шествия и массовых беспорядков в Одессе, что повлекло тяжкие последствия. По его результатам сообщено о подозрении бывшим: начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера использование должностным лицом служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы, что привело к тяжким последствиям, а именно: гибели 48 человек, получении 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, нанесении материального ущерба в сумме 213 961,24 грн); ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лиц, которые находятся в опасном для жизни состоянии и лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был и мог оказать им помощь, что привело к смерти 42 человек).

Сообщается, что бывшему начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

"В феврале 2016 года в отношении начальника областного управления и в мае 2018 года в отношении трех должностных лиц городского управления УМВД Украины в Одесской области в суд направлены обвинительные акты по указанным обвинениям. Судебное рассмотрение обвинительных актов продолжается. Бывшего заместителя начальника ГУМВД Украины в Одесской области объявили в розыск и решается вопрос о применении процедуры специального досудебного расследования (in absentia)", - сообщили в Управлении спецрасследований.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также