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Украина обсудила создание космодрома на территории Мексики

Космодром будет предназначен для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса.

Украина обсудила создание космодрома на территории Мексики
Фото: nkau.gov.ua

С 23 по 25 апреля 2019 года делегация Государственного космического агентства во главе с его председателем Павлом Дегтяренко приняла участие в 3-й Мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке FAMEX-2019. В ходе выставки украинская сторона обсудила сотрудничество с Мексикой, в том числе создание космодрома на территории Мексики с участием украинских предприятий.

Об этом сообщается на сайте Государственного космического агентства Украины.

В рамках выставки делегация ГКА провела переговоры с делегацией Мексиканского космического агентства во главе с его генеральным директором Франциско Хавьером Мендиета Хименес. Во время этих переговоров стороны обсудили вопросы украинского-мексиканского сотрудничества, а также перспективы создания на территории Мексики космодрома при участии украинских предприятий для запуска спутников с помощью украинских ракет-носителей малого класса.

Украинско-мексиканские стороны наметили план действий по продвижению предложений по этому проекту в правительстве Месксики.

Также во время встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном, была отмечена заинтересованность мексиканской стороны в создании такого стартового комплекса, развития возможностей и технологий страны в космической отрасли и дальнейшему развитию украинско-мексиканского сотрудничества в высокотехнологичных сферах.

Мексиканская аэрокосмическая и оборонная выставка проходит раз в два года на территории военной базы в городе Санта Лусия (пригород Мехико). Эта выставка является главным отраслевым событием в Мексике и второй в Латинской Америке.

Напомним, в апреле 2019 года по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина активно сотрудничает с 30 странами мира в сфере космонавтики.

17 апреля 2019 года в США запустили американо-украинскую ракету Antares 230 с грузовым космическим кораблем Cygnus NG-11. Он доставит на Международную космическую станцию 3750 кг груза, в том числе припасы для экипажа, материалы для научных экспериментов, два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP.

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