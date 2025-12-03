«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

Російського космонавта відсторонили від місії на МКС через крадіжку даних SpaceX

Скасування участі за 2,5 місяці до старту свідчить про вкрай серйозне порушення.

Російського космонавта відсторонили від місії на МКС через крадіжку даних SpaceX
Фото: EPA/UPG

Американське космічне агентство NASA виключило зі складу місії на Міжнародну космічну станцію російського космонавта, який займався шпіонажем та крадіжкою даних компанії SpaceX.

Як пишуть російські інсайдери, Олег Артем'єв мав разом з іншими членами екіпажу вирушити на орбіту 15 лютого 2026 року. Проте за 2,5 місяці до старту його було усунено від участі - крок, який свідчить про вчинення грубого порушення протоколів.

Артем'єв, як виявилося, фотографував документацію та двигуни апарату виробництва SpaceX та зберігав ці дані на своєму смартфоні, а згодом виніс його за межі об'єкту, що категорично заборонено. При цьому він є політичною особою - з 2019 року рахується депутатом Московської думи від владної "Єдиної Росії". 

У NASA нібито не хочуть розголосу ситуації, тому тихо замінили порушника на іншого росіянина.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies