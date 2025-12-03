Російського космонавта відсторонили від місії на МКС через крадіжку даних SpaceX

Американське космічне агентство NASA виключило зі складу місії на Міжнародну космічну станцію російського космонавта, який займався шпіонажем та крадіжкою даних компанії SpaceX.
Як пишуть російські інсайдери, Олег Артем'єв мав разом з іншими членами екіпажу вирушити на орбіту 15 лютого 2026 року. Проте за 2,5 місяці до старту його було усунено від участі - крок, який свідчить про вчинення грубого порушення протоколів.
Артем'єв, як виявилося, фотографував документацію та двигуни апарату виробництва SpaceX та зберігав ці дані на своєму смартфоні, а згодом виніс його за межі об'єкту, що категорично заборонено. При цьому він є політичною особою - з 2019 року рахується депутатом Московської думи від владної "Єдиної Росії".
У NASA нібито не хочуть розголосу ситуації, тому тихо замінили порушника на іншого росіянина.