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Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD

Компанию исключили из Ассоциации после того, как США объявили о намерении внести ее в черный список из-за шпионажа.

Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Фото: EPA/UPG

Руководство SD Card Association исключило из организации компанию Huawei, в результате чего компания больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD, а также слоты для них в новых устройствах. Об этом сообщает 9to5Google.

«SD Association исключила Huawei, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов», - говорится в сообщении.

SD Card Association - это некоммерческая организация, образованная корпорациями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Она устанавливает стандарты карт памяти. В том случае, если какая-либо компания не является членом ассоциации, она не может официально разрабатывать и производить продукты по ее стандартам.

SD Association исключила Huawei после того, как США внесли компанию в черный список.

Как отмечает издание, исключение не является критичным для Huawei, поскольку компания уже несколько лет отказывается от использования SD-карт в своих телефонах. Вместо этого устройства Huawei, особенно флагманские, оснащены собственным форматом карт компании «NanoMemory», которые меньше, чем карта microSD.

Ранее сообщалось, что корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список.

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