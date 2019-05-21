Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Гройсман заявил об отставке (документ)
Гройсман заявил об отставке (документ)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
ГлавнаяТехнологии

PlayStation 5 - слухи и свежие подробности самой ожидаемой новинки от Sony Актуально

Вокруг PlayStation 5 уже достаточно долгое время ходят всевозможные слухи и догадки. Месяц назад системный администратор Sony Марк Черни поделился некоторыми подробностями новинки, которые обещают нам много чего интересного. Впрочем, вместе с этим в сети появились и новые слухи о возможностях PS5. Обо всём этом мы и расскажем ниже.

Что известно

Компания официально подтвердила, что будущая консоль получит новый восьмиядерный процессор AMD Razen третьего поколения. Он будет построен на самом новом 7-нм процессе Zen 2 в чипсете. Мощная начинка позволит запускать игры в 8K-разрешении и с технологией трассировки лучей, которая предоставит пользователям максимально реалистичную картинку. Также геймеры получат стабильную и высокую частоту кадров в секунду.

Sony хочет изменить представление пользователей о звуке и представит новую технологию 3D-аудио. Благодаря этому игроки смогут насладиться объёмным звуком даже на обычном телевизоре или наушниках.

Как нам сообщили в Gamestore: новинка получит обратную совместимость с PS4 и шлемом виртуальной реальности для неё. Все игры, которые вы купили для этой консоли, без проблем запустятся и на приставке следующего поколения. Схожая архитектура в четвёртой и пятой консоли лишь упростит эту задачу. Согласно слухам, первыми проектами которые получат кроссплатформенность, станут The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, а также Death Stranding. Также в PS5 измениться и жёсткий диск. Ему на смену придёт SSD-накопитель, который увеличит скорость загрузки игр в несколько раз.

Что ещё ждать

PlayStation Now не развивается достаточно быстро, несмотря на то, что в облачном гейминге Sony были одними из первых. Вполне возможно, что с релизом консоли следующего поколения компания изменит и сервис подписки, что позволит сделать его более популярным среди геймеров.

Недавно на просторах сети появилась информация о новом патенте Sony. Согласно ему в числе разработок компании находится специальное кресло для PSVR 2. Оно выступит в роли некого контроллера и в зависимости от положения игрока, будет управлять персонажем. Если эта информация подтвердится, то геймеры получат возможность ощутить совершенно новый игровой опыт и ещё глубже погрузиться в геймплей. Почти наверняка компания изменит и Dualshock 5. В них может быть встроена камера для PSVR и улучшена аналоговая точность.

Многие считают, что PlayStation 5 получит хранилище объёмом 2 ТБ. Аргументом в пользу этой догадки служат игры в 8K-разрешении, ведь они будут иметь довольно внушительный вес, для которого понадобится немаленькое хранилище.

По слухам выход консоли состоится уже в следующем году во время праздничного сезона. Особенно если учитывать то, что между выходом второй, третьей и четвертой PlayStation прошло семь лет и компания может оставить график прежним.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также