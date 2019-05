PlayStation 5 - слухи и свежие подробности самой ожидаемой новинки от Sony

Вокруг PlayStation 5 уже достаточно долгое время ходят всевозможные слухи и догадки. Месяц назад системный администратор Sony Марк Черни поделился некоторыми подробностями новинки, которые обещают нам много чего интересного. Впрочем, вместе с этим в сети появились и новые слухи о возможностях PS5. Обо всём этом мы и расскажем ниже.

Что известно

Компания официально подтвердила, что будущая консоль получит новый восьмиядерный процессор AMD Razen третьего поколения. Он будет построен на самом новом 7-нм процессе Zen 2 в чипсете. Мощная начинка позволит запускать игры в 8K-разрешении и с технологией трассировки лучей, которая предоставит пользователям максимально реалистичную картинку. Также геймеры получат стабильную и высокую частоту кадров в секунду.

Sony хочет изменить представление пользователей о звуке и представит новую технологию 3D-аудио. Благодаря этому игроки смогут насладиться объёмным звуком даже на обычном телевизоре или наушниках.

Как нам сообщили в Gamestore: новинка получит обратную совместимость с PS4 и шлемом виртуальной реальности для неё. Все игры, которые вы купили для этой консоли, без проблем запустятся и на приставке следующего поколения. Схожая архитектура в четвёртой и пятой консоли лишь упростит эту задачу. Согласно слухам, первыми проектами которые получат кроссплатформенность, станут The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, а также Death Stranding. Также в PS5 измениться и жёсткий диск. Ему на смену придёт SSD-накопитель, который увеличит скорость загрузки игр в несколько раз.

Что ещё ждать

PlayStation Now не развивается достаточно быстро, несмотря на то, что в облачном гейминге Sony были одними из первых. Вполне возможно, что с релизом консоли следующего поколения компания изменит и сервис подписки, что позволит сделать его более популярным среди геймеров.

Недавно на просторах сети появилась информация о новом патенте Sony. Согласно ему в числе разработок компании находится специальное кресло для PSVR 2. Оно выступит в роли некого контроллера и в зависимости от положения игрока, будет управлять персонажем. Если эта информация подтвердится, то геймеры получат возможность ощутить совершенно новый игровой опыт и ещё глубже погрузиться в геймплей. Почти наверняка компания изменит и Dualshock 5. В них может быть встроена камера для PSVR и улучшена аналоговая точность.

Многие считают, что PlayStation 5 получит хранилище объёмом 2 ТБ. Аргументом в пользу этой догадки служат игры в 8K-разрешении, ведь они будут иметь довольно внушительный вес, для которого понадобится немаленькое хранилище.

По слухам выход консоли состоится уже в следующем году во время праздничного сезона. Особенно если учитывать то, что между выходом второй, третьей и четвертой PlayStation прошло семь лет и компания может оставить график прежним.