Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет

Усією громадою кияни кинулися допомагати постраждалим від атаки — медициною, одягом, побутовими речами. Але одне питання досі залишилося без відповіді: куди йти людині, яка отямилася від шоку після удару, сидить у волонтерській ковдрі на подвір'ї ще вчора свого будинку, п'є чай Червоного Хреста і досі не розуміє, що їй робити далі?

І ще більше киян опинилися того дня просто на вулиці: квартир одного будинку взагалі не існує, а в десятках чи сотнях осель навколо нього винесені вікна й двері, розтрощено все всередині. Підбиття наслідків удару триває.

24 квітня Київ укотре здригнувся від масованого ракетно-дронового удару росіян. І цього разу внаслідок атаки постраждали не лише офісні чи складські приміщення, гаражі тощо, а більш ніж десяток житлових будинків. У Святошинському районі внаслідок прямого влучення ракети повністю зруйновано один малоповерховий будинок і сильно пошкоджено довколишні. Рятувальна операція тривала понад добу, підтверджена загибель 12 людей , десятки осіб отримали поранення.

Фото: EPA/UPG Рятувальники працюють на місці ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 р.

У день атаки ми спитали представників усіх ланок міської, районної і навіть військової влади Києва, куди саме можна звертатися постраждалим для тимчасового прихистку після трагедії. У КМДА сказали, що цим зазвичай займається район, а в РДА — що ідуть пошуки такого житла, мовляв, слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці, там буде інформація. Але станом на вечір наступного дня на офіційних сторінках Святошинської РДА так і не з'явилося нічого саме про тимчасове житло для постраждалих. КМВА також не виступала з комунікацією щодо цього питання.

Далі має бути пояснення термінології видів допомоги, яку отримують кияни після таких трагічних подій. На місці прильоту чергують медики, психологи — це перша невідкладна допомога; там, де вже не потрібна участь рятувальників, працюють комунальники, які допомагають мешканцям демонтувати потрощені вікна, балкони, прибирають перше сміття. Далі ситуаційний штаб/пункт підтримки — це, як правило, місцева школа, де можна скласти заяви на фіксацію пошкоджень, написати звернення на одноразову матеріальну допомогу. І ще пізніше, за кілька днів або тижнів, коли будуть засвідчені офіційно руйнування оселі, видають акти, які стануть підставою для державної компенсації на відновлення або ремонт житла.

Фото: EPA/UPG Знищена квартира після ракетного удару у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 р.

І всі ці ланки наразі в Києві працюють. Але у стандартному переліку немає пункту про надання громадою місця тимчасового прихистку для тих, кому просто нема куди йти. Щоб спершу переночувати, виспатися після шоку, помитися й подумати, що робити далі.

Колись потім, після всіх складних процедур і багатьох рішень міської влади, власники зруйнованих або непридатних для проживання осель можуть отримати місця у квартирах комунального Житлоінвесту. Але на це підуть тижні або місяці, як ми описували ситуацію з будинком на Сирці, кілька секцій якого знищили в липні минулого року. Де жити до цього?

Як вийде. Але краще розраховувати на себе, родичів, друзів. Їх немає або вони не мають можливості прийняти до себе сім'ю? Не пощастило. Бо стандартного, автоматичного алгоритму для таких ситуацій у Києві наразі немає.

Четвертий рік війни і щотижневі прильоти є, а от процедури першої житлової допомоги на ці випадки нема.

Фото: EPA/UPG Мешканці будинків, які постраждали внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 р.

Але ж якось це питання вирішують? Так, вирішують, як пощастить. От у Святошинському РДА сказали в четвер, що вишукують можливості разом з керуючою компанією району. Але, певно, не знайшли. У будинку на Сальського на Сирці, де також було дуже багато руйнувань унаслідок удару в липні, спершу допомогла школа: було літо, учні на канікулах — і людям просто постелили матраци й постелі в спортзалах. А потім місцевий депутат (Олександр Бродський) знайшов кілька місць «у якомусь готелі», поділилася голова ОСББ. І це була реальна допомога. Але як — як вийшло, як пощастило, як придумали на ходу.

У Львівській міськраді нам розказали, що в таких випадках люди зазвичай обирають переїзд до близьких, але офіційно існують два види допомоги від мерії: місце в модульному містечку для таких потреб; компенсація оренди житла з бюджету. У Харкові в міськраді теж запевнили, що рідко хто звертається по комунальне житло після прильотів, але на цей випадок є місця в гуртожитках. «Умови там такі собі, але для людей, які нікого не мають в місті, теж варіант», — розказала місцева журналістка.

Фото: EPAUPG Мешканці будинків, які постраждали внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025 р.

У Києві теж є гуртожитки, і багато з них навіть на балансі міста. Точніше вони в оперативному управлінні комунального підприємства Київради «Спецжитлофонд». Раніше ми писали про фінансові афери цього КП, керівника якого Володимира Шарія нещодавно звільнили за участь у схемах Дениса Комарницького. Але крім махінацій із землею, Спецжитлофонд також отримував мільйони і мільярди бюджетних коштів на будівництво нового житла, у тому числі «для потреб киян, чиє житло постраждало від техногенних аварій, атак РФ, для ВПО». І навіть без будівництва цього нового житла на балансі КП зараз перебувають 482 квартири і кімнати в 11 гуртожитках. Так, там переважно живуть люди, іноді за гроші. Але це саме те житло, яке без усяких юридичних питань могло б стати основою маневреного фонду тимчасового прихистку для постраждалих киян. Бо з майже півсотні квартир завжди можна знайти десяток таких, що тимчасово пустують або здаються неофіційно. Спитайте коменданта.

Але цього фонду в Києві не існує. А місцева влада в разі чого впевнено заявляє: так до нас не зверталися люди з такою потребою. Ну так, дивно, що не зверталися люди, які ще вночі прощалися з життям, а зараз просто в шоку й не знають про всі свої права.

…Тим часом в ефірі телемарафону речник КМВА повідомив учора, що підприємці міста пропонують різну допомогу постраждалим, у тому числі готові надати житло. І це гарно звучить з екрана телевізора, але це випадок, везіння. І не є стандартною процедурою, яку гарантує нам місцева влада за наші податки.