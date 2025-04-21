Юридична особа або ФОП: як швидко отримати витяг з ЄДР онлайн

У сучасному бізнес-середовищі швидкий доступ до актуальної інформації про компанію чи підприємця є важливою перевагою. Партнери, замовники, банки або контролюючі органи — усі можуть вимагати документальне підтвердження юридичного статусу або актуальних даних суб’єкта господарювання. Саме для цього й існує витяг із Єдиного державного реєстру.

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Як отримати витяг про юридичну особу або фізичну особу-підприємця?

Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – це один із найпоширеніших документів, що підтверджує актуальні відомості про суб’єкта господарювання. Відтак, такий документ може знадобитися для участі в тендері, відкриття рахунку в банку, підписання договорів чи для перевірки ділового партнера.

Розглянемо, як його отримати, хто може це зробити, в якій формі надається витяг і скільки це коштує.

Що таке витяг? Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», витяг – це документ у паперовій або електронній формі, сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру (ЄДР) за критерієм пошуку, вказаним заявником. Він містить актуальні на дату формування відомості або повідомлення про їх відсутність.

Які відомості містить витяг? Відповідно до статті 9 Закону та Порядку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 5 травня 2023 року № 1692/5, витяг включає:

інформацію про окрему юридичну особу, її відокремлений підрозділ або фізичну особу-підприємця;

відомості станом на певну дату;

хронологію реєстраційних дій (назва, дата, номер, судове рішення – за наявності);

дані про державного реєстратора (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проведення дії, тип змін).

Також згідно з пунктом 2 розділу VI Порядку у витягу зазначається інформація про наявність або відсутність виконавчих проваджень щодо юридичної особи або ФОП на момент формування документа.

Де та як можна отримати витяг? Паперову форму витягу можна отримати:

у державних реєстраторів виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій;

в адміністраторах центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у нотаріусів. Формат: аркуші формату А4 (210 × 297 мм), без використання спеціальних бланків, підпису або печатки (пункт 3 розділу І Порядку).

Електронна форма витягу надається:

через портал електронних сервісів Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія». Для цього необхідно пройти ідентифікацію з використанням електронного підпису або іншого засобу з середнім чи високим рівнем довіри (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

Як здійснюється пошук?

Відповідно до пункту 4 розділу І Порядку, пошук у ЄДР здійснюється за наступними ідентифікаторами:

Щодо юридичної особи:

ідентифікаційний код;

прізвище, ім’я, по батькові керівника або іншої уповноваженої особи;

засновник (учасник);

кінцевий бенефіціарний власник.

Щодо фізичної особи-підприємця:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку про право здійснювати платежі за паспортними даними);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

У разі відсутності даних за вказаними параметрами, програмне забезпечення реєстру формує повідомлення «відомості відсутні». У такому випадку сплачена плата не повертається (пункт 4 розділу VI Порядку).

Скільки коштує витяг?

Відповідно до частини 4 статті 36 Закону:

150 гривень — витяг у паперовій формі (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025 році);

110 гривень — витяг в електронній формі (75% вартості паперового варіанту).

Хто отримує безоплатно?

Згідно з частиною 7 статті 11 Закону, безоплатно отримують відомості з ЄДР (виключно в електронній формі через портал електронних сервісів):

державні органи;

суди;

органи Національної поліції;

органи прокуратури;

Служба безпеки України;

Бюро економічної безпеки України;

органи місцевого самоврядування та їх посадові особи.

Проте, на отримання витягу не поширюються норми Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки порядок його надання визначений спеціальним законодавством.

Сьогодні, коли Україна впевнено рухається у напрямку цифрової трансформації та європейської інтеграції, доступність і прозорість інформації — це не просто зручність, а невід’ємна частина правової культури та довіри до держави. Можливість отримання витягу онлайн — один із ключових інструментів, який гарантує відкритість даних, захист прав суб’єктів господарювання та забезпечує правову визначеність у ділових відносинах.