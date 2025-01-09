Сьогодні після кібератаки відновлює роботу Єдиний державний реєстр юросіб

Вже завтра буде можливий безкоштовний пошук інформації в реєстрі і формування витягів.

Сьогодні, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку Росії.

Як зазначає Мін’юст, завтра поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі

формування витягів

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу

Команда Мін’юсту продовжує працювати над відновленням інших реєстрів.