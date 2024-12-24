​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів

Бронювання будуть продовжені на один місяць, але не довше, ніж 28 лютого 2025 року.

Кабінет міністрів схвалив постанову №1489 про автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж 28 лютого 2025 року. Це пов'язано з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.

Продовження стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року.

Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки - роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зазначається, що це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.